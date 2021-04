Genocidio del Ruanda: 27 anni fa l’inizio della carneficina (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile 1994 aveva inizio il Genocidio del Ruanda. In cento giorni, gli estremisti Hutu uccisero quasi un milione di cittadini di etnia Tutsi. Nella totale indifferenza delle potenze occidentali, i gruppi armati ruandesi riuscirono ad armarsi fino ai denti e a perpetrare uno dei più gravi massacri del 20° secolo. Genocidio del Ruanda: Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile 1994 aveva inizio ildel. In cento giorni, gli estremisti Hutu uccisero quasi un milione di cittadini di etnia Tutsi. Nella totale indifferenza delle potenze occidentali, i gruppi armati ruandesi riuscirono ad armarsi fino ai denti e a perpetrare uno dei più gravi massacri del 20° secolo.del

