Filippo Inzaghi | chi è la fidanzata Angela | ex di Uomini e Donne

(Di mercoledì 7 aprile 2021)– Solonitizie24È da poco andata in onda una nuova puntata de Le Iene e lo scherzo che è stato organizzato a Pippo, attualmente allenatore del Benevento Calcio, ha lasciato i fan dello show e i tifosi senza parole e non solo… l’attenzione mediatica oggi si concentra anche sulla, complice dello show di Mediaset. Pipponel corso degli anni di carriera ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale dell’ex calciatore attuale allenatore del Benevento. Lo scherzo però organizzato da Le Iene, però, ha permesso al pubblico di conoscere meglio ancheRobusti, nonché attuale compagna di. ...

Chissà sesi concederà ancora una cena fuori. L'allenatore del Benevento, da sempre noto per la cura maniacale per la sua dieta, è stato vittima di uno scherzo delle Iene che lo hanno toccato ...... ma è uno scherzo de 'Le Iene' - - > Leggi Anche Crede di giocare insieme a Totti nella sua gara d'addio, Moscardelli vittima de 'Le Iene' Prima delle recenti strette legate alla pandemia,si ...Andrea Pirlo potrebbe lasciare la panchina della Juve nei prossimi mesi, sarebbero almeno in 4 i candidati per sostituirlo: tra cui Zidane e Allegri ...Le Iene ha ospitato ben quattro scherzi inediti. Ma il vero problema sta nella convivenza con Scherzi a Parte, brand che rischia di essere bruciato ...