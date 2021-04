Emanuelson: 'Non ho un bel ricordo della Roma, spero passi l'Ajax' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma - Ajax - Roma, un match da doppio ex non solo per Justin Kluivert (che ha rilasciato alcune dichiarazioni) ma anche per Urby Emanuelson, in giallorosso per sei mesi nella stagione 2014 - 2015 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021), un match da doppio ex non solo per Justin Kluivert (che ha rilasciato alcune dichiarazioni) ma anche per Urby, in giallorosso per sei mesi nella stagione 2014 - 2015 ...

Advertising

romaforever_it : EMANUELSON: 'Non ho un bel ricordo della Roma, spero passi l'Ajax' - siamo_la_Roma : ?? Tra #Ajax e #Roma ??? 'Non ho un buon feeling con la Roma' ?? Parla #Emanuelson - PagineRomaniste : #Emanuelson: 'Non ho un buon feeling con la Roma, spero vinca l'#Ajax' #ASRoma - lino_83 : @ciroaleroby3 #Hernandez di un altro livello, ma #Emanuelson non si tocca. -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuelson Non Emanuelson: 'Non ho un bel ricordo della Roma, spero passi l'Ajax' ROMA - Ajax - Roma, un match da doppio ex non solo per Justin Kluivert (che ha rilasciato alcune dichiarazioni) ma anche per Urby Emanuelson, in giallorosso per sei mesi nella stagione 2014 - 2015 con sole due presenze. "Non ho un buon ...

Emanuelson: 'Alla Roma ho vissuto il periodo più difficile della mia carriera' Urby Emanuelson non sembra ricordare con piacere la sua esperienza alla Roma . Il 34enne centrocampista dell' Utrecht , che ha vestito per due anni la maglia giallorossa tra il 2014 e il 2016, ha parlato ...

Emanuelson: "Non ho un bel ricordo della Roma, spero passi l'Ajax" L’ex centrocampista giallorosso, in passato bandiera dell’Ajax e ora all’Utrecht: “A quei tempi nel club c’era molta confusione” ...

Emanuelson: “Non ho un buon feeling con la Roma” L’ex centrocampista giallorosso ha parlato in vista di Ajax-Roma Tempo di tornare a giocare in Europa per la Roma, che domani sera affronterà l’Ajax nella gara valevole per l’andata dei quarti di fina ...

ROMA - Ajax - Roma, un match da doppio exsolo per Justin Kluivert (che ha rilasciato alcune dichiarazioni) ma anche per Urby, in giallorosso per sei mesi nella stagione 2014 - 2015 con sole due presenze. "ho un buon ...Urbysembra ricordare con piacere la sua esperienza alla Roma . Il 34enne centrocampista dell' Utrecht , che ha vestito per due anni la maglia giallorossa tra il 2014 e il 2016, ha parlato ...L’ex centrocampista giallorosso, in passato bandiera dell’Ajax e ora all’Utrecht: “A quei tempi nel club c’era molta confusione” ...L’ex centrocampista giallorosso ha parlato in vista di Ajax-Roma Tempo di tornare a giocare in Europa per la Roma, che domani sera affronterà l’Ajax nella gara valevole per l’andata dei quarti di fina ...