Due pedoni travolti sulle strisce | morta una donna

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – È caccia al pirata della strada che questa notte ha investito due persone in via Appia Nuova al chilometro 18.500, all’incrocio con viale della Repubblica, in zona Santa Maria delle Mole, tra i comuni di Roma e Marino. I due, unadi 46 anni e un uomo di 32, entrambi italiani, sono statipedonali dall’auto che e’ poi fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. La, portata d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, e’ deceduta stamattina alle 5. L’uomo invece e’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni, ha diversi traumi ma non e’ in pericolo di vita. Sul posto il 118 e i Carabinieri di Santa Maria delle Mole che indagano per risalire all’auto pirata e al conducente ricercato per omicidio stradale e omissione di soccorso.