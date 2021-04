(Di giovedì 8 aprile 2021) Continuano a piovere critiche sul cestista Pietro. Dopo aver scatenato l’ira di molterilanciando il messaggio di un noto complottista in merito alla pandemia da Covid-19 pochi giorni fa, il 32enne della Fortitudo Bologna è stato protagonista di un altro passo falso. Su Instagram, un utente di nome Federico Nanni ha infatti postato la foto di unapresso l’hotel Vistamare di Lido di Savio. Tra lepresenti, circa 15, si intravede chiaramente, sorridente ma. In molti, indignati, hanno espresso il proprio disappunto attraverso un commento. Il giocatore lombardo, in seguito ai fatti dell’ultima volta, si era immediatamente scusato ammettendo il proprio errore. A quanto pare, però, non ha imparato del tutto la ...

sportface2016 : Basket, bufera su #Aradori: senza mascherina ad una festa con 15 persone - TirrenoLivorno : ?? SPORT E DIRITTI. Il volantino trovato nei dintorni del PalaMacchia. Poi la bufera sui social. Nel pomeriggio le s… -

