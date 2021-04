AstraZeneca e i casi di trombosi, alle 16 la conferenza stampa dell’Ema (Di mercoledì 7 aprile 2021) La nuova valutazione dell’Ema su AstraZeneca e i casi di trombosi. Il rapporto tra effetti collaterali e benefici resta positivo, decidono i singoli Paesi. C’è grande attesa per la nuova valutazione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca e sui casi di trombosi registrati in diversi Paesi. In base alle indiscrezioni che circolano, l’Agenzia europea potrebbe suggerire nuove limitazioni alla somministrazione del vaccino ma lasciando piena libertà ai singoli Stati. VacciniAstraZeneca e casi di trombosi, la conferenza stampa dell’Ema La conferenza stampa dell’Ema, fanno sapere ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) La nuova valutazionesue idi. Il rapporto tra effetti collaterali e benefici resta positivo, decidono i singoli Paesi. C’è grande attesa per la nuova valutazionesul vaccinoe suidiregistrati in diversi Paesi. In baseindiscrezioni che circolano, l’Agenzia europea potrebbe suggerire nuove limitazioni alla somministrazione del vaccino ma lasciando piena libertà ai singoli Stati. Vaccinidi, laLa, fanno sapere ...

Advertising

fattoquotidiano : ASTRAZENECA / VACCINO SENZA PACE Prima lo stop and go, con la sospensione e il successivo via libera. Poi di nuovo… - Open_gol : «Basta allarmismo, parliamo di pochissimi casi di trombosi a fronte di milioni di dosi somministrate» - agorarai : “Buongiorno e benvenuti ad Agorà. Non c’è pace per il vaccino AstraZeneca. Atteso per oggi il nuovo verdetto dell’A… - TommyBrain : RT @scinet_it: In questi giorni è atteso il nuovo parere di EMA sui casi di alcuni tipi di trombosi estremamente rari e associati a un live… - SouzaEluam : RT @Corriere: ?? Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca e le correlazioni con i rari casi di trombosi segnalati in vari Paesi, specie tra le d… -