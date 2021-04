Vaccino agli italiani in Serbia, come funziona: si compila un modulo e si sceglie quale ricevere (Di martedì 6 aprile 2021) Vaccino agli italiani in Serbia, come funziona. La Serbia ha deciso di aprire a tutti la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19, anche a chi non ha mai messo piede nel Paese. Ovviamente compresi i cittadini italiani. Basta inviare una richiesta sul portale del governo, in cui bisogna inserire i propri dati personali, gli estremi per essere ricontattati, ma soprattutto scegliere quale Vaccino ricevere: Pfizer-BioNtech, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. La Serbia vaccina tutti, ma proprio tutti. Anche i cittadini stranieri che prendono un aereo, atterrano a Belgrado e restano il tempo strettamente necessario per la somministrazione. Persone che, in ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 aprile 2021)in. Laha deciso di aprire a tutti la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19, anche a chi non ha mai messo piede nel Paese. Ovviamente compresi i cittadini. Basta inviare una richiesta sul portale del governo, in cui bisogna inserire i propri dati personali, gli estremi per essere ricontattati, ma soprattuttore: Pfizer-BioNtech, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. Lavaccina tutti, ma proprio tutti. Anche i cittadini stranieri che prendono un aereo, atterrano a Belgrado e restano il tempo strettamente necessario per la somministrazione. Persone che, in ...

