Uomini e Donne oggi 6 aprile 2021: Armando e Angela, ecco cosa vedremo in tv (Di martedì 6 aprile 2021) Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi più seguito dagli italiani torna su Canale 5 oggi martedì 6 aprile 2021. Gli occhi e le domande sono sicuramente puntati su Tina Cipollari: ci sarà oggi? Dopo l’assenza di venerdì ed essendo le puntate registrate il pubblico pensa che probabilmente anche oggi potrebbe essere lontana dallo studio. Intanto però proviamo a capire cosa vedremo oggi a Uomini e Donne secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. L’appuntamento riparte da dove si era interrotto: la puntata dedicata a Gemma Galgani che si è confrontata con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Roberto. Entrambi le hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Tutto pronto per una nuova puntata di. Il dating show condotto da Maria de Filippi più seguito dagli italiani torna su Canale 5martedì 6. Gli occhi e le domande sono sicuramente puntati su Tina Cipollari: ci sarà? Dopo l’assenza di venerdì ed essendo le puntate registrate il pubblico pensa che probabilmente anchepotrebbe essere lontana dallo studio. Intanto però proviamo a capiresecondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. L’appuntamento riparte da dove si era interrotto: la puntata dedicata a Gemma Galgani che si è confrontata con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Roberto. Entrambi le hanno ...

