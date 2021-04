Tra Pd e grillini | l’abbraccio sarà mortale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Proviamo a fare un giochino. Secondo i soliti commentatori ed opinionisti, il più amato dagli italiani era Giuseppe Conte: un professore universitario, su cui sono stati sollevati dei dubbi sul curriculum, prestato alla politica. Scelto da Di Maio e Salvini per non fare troppa ombra ai due ex vicepremier. In realtà Conte era stato già indicato da Di Maio nel suo eventuale governo come ipotetico ministro della Giustizia, quindi non proprio neutrale. Abbiamo poi visto che Conte è passato con leggerezza e disinvoltura da un governo di ultra destra ad un governo con la sinistra. Ora, dopo aver detto che non avrebbe fatto più politica dopo l’esperienza del primo governo, si propone come leader del “nuovo” Movimento 5Stelle. Il tutto dopo essere stato investito dal Pd di Zingaretti e Bettini come nuovo leader del centro-sinistra. Insomma, il Conte che viene preso in grande considerazione dal ...