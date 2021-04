Sacchi: «La Juve che hanno dato a Pirlo sembra fatta su misura per…Allegri» (Di martedì 6 aprile 2021) Per Arrigo Sacchi la Juve di Pirlo non è di Pirlo. E’ di Allegri. Ed è colpa di Pirlo, come fu di Sarri, non aver preteso una rivoluzione su misura. In un’intervista a QS Sport, l’ex ct della Nazionale torna sulla crisi bianconera: la colpa di Pirlo è “di aver accettato un modello di squadra che era su misura per un altro tipo di calcio: quello di Allegri”. “Se Pirlo non ha messo bocca sul mercato, ha fatto male perché oggi più che mai l’allenatore deve essere anche un manager all’ inglese”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Per Arrigoladinon è di. E’ di Allegri. Ed è colpa di, come fu di Sarri, non aver preteso una rivoluzione su. In un’intervista a QS Sport, l’ex ct della Nazionale torna sulla crisi bianconera: la colpa diè “di aver accettato un modello di squadra che era super un altro tipo di calcio: quello di Allegri”. “Senon ha messo bocca sul mercato, ha fatto male perché oggi più che mai l’allenatore deve essere anche un manager all’ inglese”. L'articolo ilNapolista.

