Pomezia piange altre due vittime del Covid Salgono a 414 i cittadini positivi | la situazione aggiornata

(Di martedì 6 aprile 2021) Ancoradel. Duedi 81 e 85 anni non ce l’hanno fatta a vincere la loro battaglia contro il virus. “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri conscomparsi”. Da inizio pandemia sono 34 i morti pernel Comune di. Coronavirus a: laal 6 aprile 2021, invece, a 414 iattualmente: 26 sono ricoverati presso strutture ospedaliere e 388 sono in isolamento domiciliare. In aumento, fortunatamente, anche i guariti, che raggiungono quota 2.643. Sono 6 le persone poste ...

