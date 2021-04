Musetti-Novak in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Il primo turno dell’Atp 250 di Cagliari 2021 vede esordire Lorenzo Musetti contro Dennis Novak. Il giovane azzurro fa il suo esordio nel torneo sardo su terra rossa dopo l’exploit che lo ha visto protagonista nella trasferta nordamericana, tra Acapulco e Miami con tanto di ingresso in top-100. Le aspettative si alzano per il toscano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa andrà in scena nella giornata odierna, martedì 6 aprile, come secondo match sul Campo Centrale (dopo Coria-Millman) a partire dalle ore 11.00. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) possiede i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti è anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Il primo turno dell’Atp 250 divede esordire Lorenzocontro Dennis. Il giovane azzurro fa il suo esordio nel torneo sardo su terra rossa dopo l’exploit che lo ha visto protagonista nella trasferta nordamericana, tra Acapulco e Miami con tanto di ingresso in top-100. Le aspettative si alzano per il toscano. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa andrà in scena nella giornata odierna, martedì 6 aprile, come secondo match sul Campo Centrale (dopo Coria-Millman) a partire dalle ore 11.00. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) possiede i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti è anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky ...

Advertising

Luca44720436 : #SardegnaOpen a ora 2' incontro sul centrale.... Musetti vs Novak - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Novak, 1° turno #AtpCagliari 2021 - zazoomblog : LIVE Musetti-Novak ATP Cagliari in DIRETTA: ancora in corso Millman-Coria poi tocca all’azzurro - #Musetti-Novak… - zazoomblog : LIVE Musetti-Novak ATP Cagliari in DIRETTA: slitta l’inizio del match - #Musetti-Novak #Cagliari #DIRETTA:… - Guido17595958 : @gippu1 Poveri Musetti e Novak che aspettano di giocare da un bel po’ -