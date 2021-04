Manchester City Borussia Dortmund 1-0 LIVE | De Bruyne porta in vantaggio gli inglesi

(Di martedì 6 aprile 2021) Allo stadio “Etihad” di, il match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Etihad” disi affrontano nel match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 30? Rigore annullato – Hategan assegna un calcio di rigore al, ma si ricrede dopo aver visionato l’episodio al Var. 19? GOL...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'annuncio del Manchester City: Aguero lascia a fine stagione? - DiMarzio : L'annuncio del club: dopo 10 anni, #Aguero lascerà il #ManCity a fine stagione

Alle 21 al via i quarti di Champions League con Real Madrid - Liverpool 1 - 0 e- Borussia Dortmund 1 - 0 DIRETTA I gol Real Madrid - Liverpool 1 - 0 - Galacticos avanti con un gol di Junius Vinicius che controlla di petto un lancio di Kroos entra in area e batte ...All'Etihad Stadium', nuovo esame di tedesco per ildi Guardiola che dopo aver eliminato il Monchengladbach se la vedrà con il Borussia Dortmund di Terzic, il quale invece aveva avuto ...Il quarto di finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Manchester City non può che essere la partita di Jadon Sancho. L’esterno inglese probabilmente non sarà in campo a causa di un problema ...Entra sempre più nel vivo la Champions League con gli incontri di andata dei quarti di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite.