Lutto per Benedetta Rossi, è morto il suocero Lanfranco: “Una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata” (Di martedì 6 aprile 2021) Abituata a condividere gioie e dolori con i suoi 3.8 milioni di follower, Benedetta Rossi ha spiegato che sarà assente per qualche tempo da Instagram a causa di un Lutto familiare: “Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco (il marito, ndr)” . Poi ha aggiunto: “Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia. Grazie per la vostra comprensione”. Per dare questa notizia Benedetta Rossi ha scelto una foto particolare ed è quella del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Abituata a condividere gioie e dolori con i suoi 3.8 milioni di follower,ha spiegato che sarà assente per qualche tempo da Instagram a causa di unfamiliare: “Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco (il marito, ndr)” . Poi ha aggiunto: “Purtroppo mio, se ne è andato per unachesi era. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia. Grazie per la vostra comprensione”. Per dare questa notiziaha scelto una foto particolare ed è quella del ...

