L'indiscrezione bomba lanciata da Dagospia di Roberto D'Agostino (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara D'Urso divorzia da Mediaset? Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, starebbe cercando di intavolare una trattativa con la Rai. Barbara D’Urso in trattativa con la Rai, potrebbe lasciare Mediaset: l’indiscrezione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara D'Urso divorzia da Mediaset? Secondo un'da, starebbe cercando di intavolare una trattativa con la Rai. Barbara D’Urso in trattativa con la Rai, potrebbe lasciare Mediaset: l’su Notizie.it.

Advertising

GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, un amatissimo ex gieffino si aggiunge al cast del reality? L'indiscrezione bomba #isoladeifamosi… - GiuseppeporroIt : Fiori d'arancio per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Ecco l'indiscrezione bomba #BelenRodriguez… - PasqualeMarro : #Amici, indiscrezione bomba: il secondo eliminato della terza puntata - infoitcultura : Isola dei Famosi, l’indiscrezione “bomba” condanna in via definitiva Fariba - elreygiovannino : Stasera ORE 22.00 INDISCREZIONE BOMBA su #Dybala ?? #Juventus ?? -