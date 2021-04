Juventus-Napoli | i convocati di Gennaro Gattuso | tornano Demme e Ospina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

... ''. Così, tramite Instagram, Cristiano Ronaldo ha accompagnato una foto che lo ritrae durante l'allenamento alla vigilia della sfida contro il... "Il quadro sui casi di positività alla Juve rispetto alle nostre valutazioni non è mutato,si giocherà regolarmente domani alle 18.45 allo Stadium".“Negli ultimi tempi la società non sta dimostrando forza. Dichiamolo chiaramente: siamo diventati l’Inter di Moratti. La dirigenza avrebbe dovuto tenere Allegri in panchina e non cambiare, non dare as ...Pirlo: “L’incontro Agnelli-Allegri? Il presidente mi ha avvertito” Il tecnico della Juventus prima dello spareggio Champions nel recupero con il Napoli: “Sta a me meritare la conferma. La fiducia de p ...