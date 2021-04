Juventus-Napoli, direttore ASL Torino: “Nessun focolaio, la partita si gioca” (Di martedì 6 aprile 2021) TOP Calcio, direttore ASL Torino: No focolaio, a oggi Juve-Napoli si gioca Milano, 6 apr. (LaPresse) – “Bernardeschi e Sirigu positivi? Quello che posso dire e poi le comunicazioni più tecniche sono sempre rimandate al dipartimento della comunicazione. È vero che Bernardeschi ha giocato, ma è l’unico elemento che riscontriamo. Non abbiamo un focolaio e non essendoci un focolaio non abbiamo elementi per rimandare la partita“. Queste le parole di Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, intervenuto a Radio Punto Nuovo in vista del recupero Juventus-Napoli in programma martedì pomeriggio. “Ovviamente faremo verifiche e vigileremo, ma per ora la situazione è ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) TOP Calcio,ASL: No, a oggi Juve-siMilano, 6 apr. (LaPresse) – “Bernardeschi e Sirigu positivi? Quello che posso dire e poi le comunicazioni più tecniche sono sempre rimandate al dipartimento della comunicazione. È vero che Bernardeschi hato, ma è l’unico elemento che riscontriamo. Non abbiamo une non essendoci unnon abbiamo elementi per rimandare la“. Queste le parole di Carlo Picco,dell’Asl di, intervenuto a Radio Punto Nuovo in vista del recuperoin programma martedì pomeriggio. “Ovviamente faremo verifiche e vigileremo, ma per ora la situazione è ...

Advertising

tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - forumJuventus : Juventus, Dybala-Arthur-McKennie di nuovo in squadra, saranno a disposizione per #JuveNapoli ??… - sscnapoli : ?? | #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - ipergiux : RT @alabarda67: Quindi ricapitolando, si è rinviata #JuventusNapoli con 2 positivi per il #Napoli, ma ovviamente ora si gioca con 3 positiv… - lullabyfatale : RT @NoireButterfly_: Quindi giocheremo Juve Napoli con più positivi di loro quando l'hanno rinviata? Ahahah se non facessimo saltare il ban… -