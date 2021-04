Incentivi - Stanno per finire i fondi per le auto ibride | a benzina e a gasolio

(Di martedì 6 aprile 2021) Ore contate per gliall'acquisto dinuove, ae a: i 250 milioni stanziati con la legge di bilancio per il 2021 e destinati all'acquisto, con rottamazione, di vetture con emissioni di anidride carbonica comprese tra 61 e 135 g/kmper terminare. Stamattina, alla riapertura delle concessionarie dopo le feste pasquali, erano a disposizione poco più di 9,5 milioni di euro, scesi a 8,5 dopo appena metà giornata. Entro la fine della settimana, probabilmente già tra domani e dopodomani (7-8 aprile), dunque, si chiuderà anche questa seconda tornata di agevolazioni dopo quella, brevissima, dell'estate 2020. Ancoraper elettriche e plug-in. Nessun problema, invece, sulle altre fasce di emissioni in cui rientrano, in pratica, solo ...

Advertising

SoniaDeLazzer : @soniabetz1 @LuciaLaVita1 Posso confermare che a Jesolo stanno ristrutturando tutti i palazzi datati, abbiamo convi… - Giocagnaccio : @LucaZane10 @IstLiberale (PS: anche Ryanair ed EasyJet stanno in piedi solo grazie agli incentivi statali e locali… - pa_tere : @Masssimilianoo Li stanno dopando di bonus e incentivi. Il risveglio sarà traumatico - Carulli_cars_IT : Fare Attenzione: gli incentivi statali stanno finendo. Circa il 5% residuo. Prenota adesso un appuntamento tel 037… - CarulliSuzuki : ??Fare Attenzione gli incentivi statali stanno finendo. Circa solo il 5% residuo. Fissa un appuntamento ora 33879804… -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi Stanno

Virgilio Motori

... sono stati sinora protetti da barriere nazionali e tecnologiche checadendo. La battaglia ... Nessuna impresa può funzionare in assenza di obiettivi misurabili e collegati aeconomici. ...Gliper finire, e allora ecco che la la Lega Nord spinge per nuovi ecobonus auto nel decreto Sostegni. Si punta a nuovi fondi per sostenere un settore fondamentale dell'economia nazionale.Ore contate per gli incentivi all’acquisto di auto nuove ibride ... di vetture con emissioni di anidride carbonica comprese tra 61 e 135 g/km stanno per terminare. Stamattina, alla riapertura delle ...Nomisma e Consorzio Nazionale Servizi (CNS) hanno firmato un accordo per incentivare e agevolare la fruizione del Superbonus 110%, misura introdotta dal decreto-legge “Rilancio” che punta a rendere pi ...