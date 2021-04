Fabio Cannavaro: “Il Napoli fa un calcio moderno, merito di Gattuso” (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La squadra allenata da Rino Gattuso nelle ultime settimane sta facendo faville nonostante l’ultima uscita complicata con il Crotone dove però ha comunque portato i 3 punti a casa. Il calcio dell’allenatore ex Campione del Mondo 2006 è migliorato notevolmente. Complici anche i tanti ritorni in campo dei calciatori persi durante il corso della stagione. Un’annata certamente travagliata ma che Rino è stato capace di recuperare con grande tenacia come afferma il suo compagno di nazionale Fabio Cannavaro. Queste le parole di Fabio Cannavaro alla Gazzetta dello sport: “Gattuso? L’effetto lavatrice, come lo chiamo io. Che capita nella mia città come nel resto d’Italia con le persone che vengono insultate, affogate e poi, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La squadra allenata da Rinonelle ultime settimane sta facendo faville nonostante l’ultima uscita complicata con il Crotone dove però ha comunque portato i 3 punti a casa. Ildell’allenatore ex Campione del Mondo 2006 è migliorato notevolmente. Complici anche i tanti ritorni in campo dei calciatori persi durante il corso della stagione. Un’annata certamente travagliata ma che Rino è stato capace di recuperare con grande tenacia come afferma il suo compagno di nazionale. Queste le parole dialla Gazzetta dello sport: “? L’effetto lavatrice, come lo chiamo io. Che capita nella mia città come nel resto d’Italia con le persone che vengono insultate, affogate e poi, ...

