De Laurentiis | «Lo dico da sempre | troppe partite Ha ragione Guardiola»

(Di martedì 6 aprile 2021) «Concordo completamente con quanto affermato da Pep. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pepinfatti dice: “gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori”». «E’ quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. L'articolo

Troppi eccessi e non loperché parlo di vecchi amici. Due mesi fa Rino era diventato per ... SILENZIO DI DESempre sui silenzi: spicca quello di Deche in tutti questi mesi di ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Crotone, Djidji: "Napoli? A noi servono punti, faremo di tutto" Depensa a Tare per il ruolo di ds, con lui anche Simone Inzaghi ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ... nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. (Pep Guardiola infatti dice: “troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, ha detto la sua per quanto riguarda i calendari troppo ...