Cosa si può fare in zona arancione

Oggi undici regioni italiane sono in zona arancione dopo la Pasqua e la Pasquetta 2021 in cui tutta Italia è stata confinata nella zona rossa. Le regioni italiane in zona arancione sono Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento. Ma Cosa si può fare e non fare in zona arancione e qual è la differenza con la zona rossa? La grande differenza tra la zona rossa e la zona arancione riguarda gli spostamenti. Che sono vietati in zona rossa e invece consentiti in zona arancione, pur con alcune limitazioni.

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può David Villa, intervista esclusiva a Sky Sport: "Io, Ibra e Pirlo" ... pensavo di fare una cosa e lui l'aveva già capita, questo mi sorprendeva. Prevedeva tutto, già ... 'L'Italia può vincere gli Europei' Tra il 2008 e il 2010, Villa riuscì a vincere da protagonista prima ...

DENISE PIPITONE, ESITO TEST SANGUE OLESYA ROSTOVA/ Pronto intervento magistratura ... che ha fatto sapere: 'Avevamo chiesto non il dna, solo il gruppo sanguigno, cosa che potevano ... Il gruppo sanguigno da solo può non voler dire nulla ", spiega a Repubblica ancora l'avvocato Frazzitta ,...

