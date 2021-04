Bayern | Gnabry positivo al Covid

Leggi su itasportpress

(Di martedì 6 aprile 2021) Sergeè risultatoal Coronavirus. Il calciatore delMonaco si sente bene e ora si trova in quarantena a casa ma non potrà giocare il match di Champions League contro il PSG di domani. Oggi in conferenza stampa il tecnico Flick aveva detto che il suo calciatore non si sentiva bene ma parlava di un mal di gola. Probabilmente si temeva che potesse essere qualcosa di più. Così è stato visto che ilperde un elemento importante per la Champions League ma meno per il campionato visto che la squadra bavarese ha un vantaggio di 7 punti sul Lipsia secondo.caption id="attachment 1052513" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.