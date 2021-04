AstraZeneca e casi di trombosi, atteso per domani sera il pronunciamento dell’Ema. Un caso le parole di Cavaleri (Di martedì 6 aprile 2021) Il responsabile della strategia sui vaccini di Ema, Marco Cavaleri, ammette un nesso tra il vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi. Il sottosegretario alla Salute Sileri: «È possibile che l’Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino AstraZeneca» Leggi su corriere (Di martedì 6 aprile 2021) Il responsabile della strategia sui vaccini di Ema, Marco, ammette un nesso tra il vaccinoe idi. Il sottosegretario alla Salute Sileri: «È possibile che l’Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino

