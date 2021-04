Tumore all'utero scambiato per una menopausa precoce, mamma di quattro bimbi morta a 27 anni (Di lunedì 5 aprile 2021) Era stata colpita da un Tumore del collo uterino , ma per i medici si trattava di una menopausa precoce . Un clamoroso errore di malasanità ma non solo, quello che ha portato alla morte di una 27enne ,... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) Era stata colpita da undel collo uterino , ma per i medici si trattava di una. Un clamoroso errore di malasanità ma non solo, quello che ha portato alla morte di una 27enne ,...

Advertising

oldmanandsea1 : RT @francescagraz1: Casellati si piega al ricatto odioso e all'ignoranza dei 5S, toglie a Del Turco pensione da parlamentare, lo condanna a… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Casellati si piega al ricatto odioso e all'ignoranza dei 5S, toglie a Del Turco pensione da parlamentare, lo condanna a… - mscarico : RT @MisaUrbano: @Fedez @ChiaraFerragni ci aiutate con la raccolta fondi all’@AIRC per @Fraintesa? Trasformiamo il dolore in speranza per… - IaconiBiagio : Alzi la mano chi crede che i numeri sui decessi e i contagi siano reali. 1) decessi per covid anche solo positivi a… - CookEatLoveGi : RT @ponyaccia: Tutti noi, purtroppo, abbiamo perso un parente o un amico per il cancro. Io ho perso mio padre 5 anni fa. Io ho avuto un tum… -