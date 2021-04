Serie B, tris del Pordenone all’Entella. Vittorie esterne di Cremonese e Lecce (Di lunedì 5 aprile 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della trentaduesima giornata Buona la prima di Maurizio Domizzi sulla panchina del Pordenone. I lagurani hanno superato 3-0 la Virtus Entella. In attesa di capire la decisione del Giudice Sportivo su Empoli-Chievo Verona (ospiti in campo e padroni di casa in quarantena per ordine dell’Asl), nelle sfide delle 15 Vittorie esterne di Cremonese e Lecce. Bene l’Ascoli. Monza e Cittadella non vanno oltre il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Calendario, risultatiB e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal,e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, i risultati della trentaduesima giornata Buona la prima di Maurizio Domizzi sulla panchina del. I lagurani hanno superato 3-0 la Virtus Entella. In attesa di capire la decisione del Giudice Sportivo su Empoli-Chievo Verona (ospiti in campo e padroni di casa in quarantena per ordine dell’Asl), nelle sfide delle 15di. Bene l’Ascoli. Monza e Cittadella non vanno oltre il ...

