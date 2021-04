Roma, spaccio nel parco: 21enne sorpresa con eroina e cocaina, ecco dove la nascondeva (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel VI Municipio è stato messo in atto un servizio anti droga ben mirato da parte degli agenti della Sezione Volanti. Il parco ‘Collina della Pace’ (anche conosciuto come parco Peppino Impastato) è, come residenti e agenti sanno, un luogo frequentato da spacciatori. Proprio in contrasto a quest’ultimi, gli agenti si sono posizionati alle spalle del parco per monitorare la situazione grazie ad una visuale strategica. Durante l’osservazione gli agenti hanno notato un uomo avvicinarsi ad una donna, con la quale ha iniziato a scambiarsi qualche parola – poteva sembrare una semplice conversazione, e invece. Pochi istanti dopo la donna si è incamminata verso un albero, ha raccolto un borsello nero e ha prelevato dei piccoli involucri di colore bianco. E’ tornata dal suo amico e si sono scambiati merce e denaro. Leggi anche: Serata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel VI Municipio è stato messo in atto un servizio anti droga ben mirato da parte degli agenti della Sezione Volanti. Il‘Collina della Pace’ (anche conosciuto comePeppino Impastato) è, come residenti e agenti sanno, un luogo frequentato da spacciatori. Proprio in contrasto a quest’ultimi, gli agenti si sono posizionati alle spalle delper monitorare la situazione grazie ad una visuale strategica. Durante l’osservazione gli agenti hanno notato un uomo avvicinarsi ad una donna, con la quale ha iniziato a scambiarsi qualche parola – poteva sembrare una semplice conversazione, e invece. Pochi istanti dopo la donna si è incamminata verso un albero, ha raccolto un borsello nero e ha prelevato dei piccoli involucri di colore bianco. E’ tornata dal suo amico e si sono scambiati merce e denaro. Leggi anche: Serata di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, spaccio nel parco: 21enne sorpresa con eroina e cocaina, ecco dove la nascondeva - Mau_Zaccaria : @Unonessunoa @Dextrjx @giofra0027 @TurritaItalia @repubblica possono toccare, altrimenti saremmo dei razzisti. Per… - DODO_from_roma : Covid: a Pasqua controlli a Roma,task force ville e spiagge - a #SanBasilio tranquilli lo spaccio continua come se… - milanomagazine : Roma, servizio straordinario di controllo della movida: un arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupeface… - CorriereCitta : Roma, le restrizioni anti Covid non fermano lo spaccio: 10 persone arrestate, le operazioni zona per zona -