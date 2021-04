Rinnovo Calhanoglu: lo stallo persiste e la Juve si fa sotto. I dettagli (Di lunedì 5 aprile 2021) persiste la fase di stallo tra il Milan e Hakan Calhanoglu: la Juventus si fa sotto Sembra essere giunti ad una fase di stallo quasi definitiva tra il Milan e Hakan Calhanoglu per il Rinnovo di contratto del giocatore turco. A riportarlo è la redazione di Sky Sport che afferma come in caso di mancato accordo tra l’entourage del fantasista e il Milan sarebbe la Juventus il club più accreditato ad acquistarlo. Una doppia beffa per il Milan che non solo perderebbe il proprio numero 10 a parametro zero ma rischierebbe anche di potenziare una diretta concorrente per i prossimi anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021)la fase ditra il Milan e Hakan: lantus si faSembra essere giunti ad una fase diquasi definitiva tra il Milan e Hakanper ildi contratto del giocatore turco. A riportarlo è la redazione di Sky Sport che afferma come in caso di mancato accordo tra l’entourage del fantasista e il Milan sarebbe lantus il club più accreditato ad acquistarlo. Una doppia beffa per il Milan che non solo perderebbe il proprio numero 10 a parametro zero ma rischierebbe anche di potenziare una diretta concorrente per i prossimi anni. Leggi su Calcionews24.com

