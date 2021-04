Rimosse le parti pericolanti dal tetto di un edificio in corso Stamira

Advertising

vivereosimo : San Sabino: intervento al campanile, rimosse le parti deteriorate -

Ultime Notizie dalla rete : Rimosse parti

corriereadriatico.it

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona in corso Stamira per rimuovere un prezzo di guaina catramata dal tetto di un edificio. Sul posto la squadra di Ancona, con in ..."Tutte lecoinvolte - l'avvocato appello - si impegnino effettivamente per far cessare i ... come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel mondo, possano esseree a ...ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona in corso Stamira per rimuovere un prezzo di guaina catramata dal tetto di un edificio. Sul posto ...Si tratta di una condizione che è stata di in grado di falsare diverse partite del Battle Royale portate avanti nel corso delle ultime ore. È proprio per questo motivo che Raven Software ha deciso ...