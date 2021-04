Puglia, Emiliano e l'ordinanza di Pasqua che manda in confusione (Di lunedì 5 aprile 2021) Ormai si procede a colpi di ordinanza, questo è triste, ma chiaro. Poco chiaro è invece il messaggio che trapela dall'ultima ordinanza della Regione Puglia (emanata la sera di Pasqua) che ha letteralmente mandato in confusione le famiglie pugliesi. C'è chi lo ha definito un vero e proprio «rompicapo». Il riferimento è all'ordinanza di ieri, giorno di Pasqua che prevede che le scuole di tutti i gradi, tra cui le scuole secondarie di secondo grado, debbano garantire la didattica a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta. Ma il decreto-legge n. 44 parla apertamente di didattica a distanza per tutte le scuole secondarie di secondo grado della zona rossa fino al 30 aprile. In presenza, come è risaputo, torneranno da martedì soltanto le scuole ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 aprile 2021) Ormai si procede a colpi di, questo è triste, ma chiaro. Poco chiaro è invece il messaggio che trapela dall'ultimadella Regione(emanata la sera di) che ha letteralmenteto inle famiglie pugliesi. C'è chi lo ha definito un vero e proprio «rompicapo». Il riferimento è all'di ieri, giorno diche prevede che le scuole di tutti i gradi, tra cui le scuole secondarie di secondo grado, debbano garantire la didattica a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta. Ma il decreto-legge n. 44 parla apertamente di didattica a distanza per tutte le scuole secondarie di secondo grado della zona rossa fino al 30 aprile. In presenza, come è risaputo, torneranno da martedì soltanto le scuole ...

Advertising

_neutrina : RT @ivanaspigo: Gianni e Pinotto o Stanllio e Ollio, fate voi! Quelli però almeno facevano ridere. Questi due sanno solo pontificare in tv… - YesIKnowMyWay65 : In #Puglia #Emiliano come Ponzio Pilato. Nella didattica offre alle famiglie la libertà di scegliere tra presenza e… - carloleccardi : RT @ivanaspigo: Gianni e Pinotto o Stanllio e Ollio, fate voi! Quelli però almeno facevano ridere. Questi due sanno solo pontificare in tv… - desiree_devito : @AvvocatoGuerra Ma per favore, in puglia Emiliano ha creato la variante scolastica: le scuole sono chiuse da Ottobr… - ivanaspigo : Gianni e Pinotto o Stanllio e Ollio, fate voi! Quelli però almeno facevano ridere. Questi due sanno solo pontificar… -