Nel Regno Unito presto partite di calcio col pubblico sugli spalti grazie al passaporto vaccinale"

(Di lunedì 5 aprile 2021) Test rapidi e certificati vaccinali entreranno a far parte della routine degli stadi inglesi. È quanto emerge dal piano di riapertura delleai tifosi in presenza annunciato da varie testate ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nel Regno

I britannici che si recheranno in quelli 'verdi' non dovranno stare in quarantena al rientroUnito. La campagna vaccinale di Johnson, una storia di successo Soltanto 10 morti in 24 ore (il ...Il passaporto vaccinale digitale è l'opzione preferita dal Governo, che preme per raccogliere i frutti della campagna di vaccinazione che vede ilUnito in forte vantaggio sugli altri Paesi ...La Gran Bretagna esce dal lockdown: atteso oggi l'annuncio del premier Boris Johnson, con riaperture parziali nel Paese dal 12 aprile e novità ...Gran Bretagna post Covid dalla prossima settimana: oggi Boris Johnson annuncia la fine del lockdown e il ritorno al vecchio, caro mondo ...