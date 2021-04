Muriel e Caicedo, in gol a ogni respiro. E adesso quale futuro? (Di lunedì 5 aprile 2021) Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul futuro di Luis Muriel e Felipe Caicedo, due tra i migliori attaccanti per media gol/minuti in Serie A Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 5 aprile 2021) Alfredo Pedullà fa il punto della situazione suldi Luise Felipe, due tra i migliori attaccanti per media gol/minuti in Serie A

Advertising

Neil18722810 : Muriel e Caicedo. Certo, stesso livello. Come Raul e Moscardelli. Ridicoli. Buffoni. @manuela_orazi @mascio82… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Muriel e #Caicedo, in gol a ogni respiro. Ora quale futuro? Il punto di @AlfredoPedulla - gnomini : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Muriel e #Caicedo, in gol a ogni respiro. Ora quale futuro? Il punto di @AlfredoPedulla - Gazzetta_it : VIDEO #Muriel e #Caicedo, in gol a ogni respiro. Ora quale futuro? Il punto di @AlfredoPedulla - FutbolCenter_ : Benevento 2-2 Parma (Glik, Ionita - Kurtic, Man) Lazio 2-1 Spezia (Lazzari, Caicedo (P) - Verde) Atalanta 3-2 Udi… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel Caicedo Muriel e Caicedo, in gol a ogni respiro. E adesso quale futuro? Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul futuro di Luis Muriel e Felipe Caicedo, due tra i migliori attaccanti per media gol/minuti in Serie A

Pagelle 29a giornata di Serie A 2020/2021: promosse e bocciate ... con il goal vittoria che arriva solo allo scadere con il solito Caicedo (stavolta su rigore). Tre ... Muriel fuoriclasse, e torna da essere sempre più decisivo in zona goal. Zapata porta i tre punti nel ...

Napoli, Osimhen dal 1’. Atalanta, Zapata con Muriel. Lazio, ecco Caicedo-Immobile La Gazzetta dello Sport Classifica marcatori ponderata Serie A 05/04: Muriel insidia il podio Muriel passa dal sesto al quarto posto con la doppietta da ... dal ventiseiesimo al ventunesimo Caicedo con il rigore che ha deciso Lazio-Spezia 2-1 e dal ventottesimo al venticinquesimo Zapata con il ...

Vincono Atalanta, Napoli e Lazio, frenata Roma La Dea la spunta per 3-2 sull'Udinese: una doppietta di Muriel mette la gara in discesa per gli orobici ... Giallorossi scavalcati dalla Lazio, che batte in extremis lo Spezia (decide il rigore di ...

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul futuro di Luise Felipe, due tra i migliori attaccanti per media gol/minuti in Serie A... con il goal vittoria che arriva solo allo scadere con il solito(stavolta su rigore). Tre ...fuoriclasse, e torna da essere sempre più decisivo in zona goal. Zapata porta i tre punti nel ...Muriel passa dal sesto al quarto posto con la doppietta da ... dal ventiseiesimo al ventunesimo Caicedo con il rigore che ha deciso Lazio-Spezia 2-1 e dal ventottesimo al venticinquesimo Zapata con il ...La Dea la spunta per 3-2 sull'Udinese: una doppietta di Muriel mette la gara in discesa per gli orobici ... Giallorossi scavalcati dalla Lazio, che batte in extremis lo Spezia (decide il rigore di ...