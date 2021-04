Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa. India record di contagi (Di lunedì 5 aprile 2021) La Cina registra il più grande aumento giornaliero di nuovi casi di Covid in più di due mesi: una città al confine con il Myanmar nella provincia sud-occidentale dello... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 aprile 2021) Laregistra il più grande aumento giornaliero di nuovidiin più di due mesi: unaal confine con il Myanmar nella provincia sud-occidentale dello...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Cina? Di fronte a ritardi e menzogne sul Covid di un regime comunista, non democratico, che si è addiritt… - Agenzia_Ansa : L'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è 'estremamente improbabile'. Lo… - Agenzia_Ansa : Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un'in… - SCapirai : RT @ilmessaggeroit: Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa https://… - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in quarentena e test di massa https://… -