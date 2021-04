La Risurrezione di Gesù come fu rivelata alla Beata Emmerick

(Di domenica 4 aprile 2021)è risorto ed è risorto veramente! Tutta la storia parla di lui e della Buona Novella che il Figlio di Dio ha vinto la morte per aprirci le porte del cielo! Noi possiamo solo vagamente immaginare nel nostro cuore cosa accadde nel giorno della sua. Possiamo però per fede credere anche aL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Per festeggiare la Pasqua, ladi, iniziano a circolare in rete numerosi messaggi e frasi per fare gli auguri. Un ' serena Pasqua a te e famiglia' però risulta sempre troppo banale, '...Laè la dimostrazione massima della divinità di, non uno dei numerosi miracoli fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di tante persone che credettero in Lui; questa ...