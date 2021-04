La Calabria in zona rossa fino al 21 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - Calabria “zona rossa” fino al 21 aprile. Lo prevede un'ordinanza del presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, che recepisce quella del ministro della Salute del 2 aprile. L'ordinanza di Spirlì dispone per altri 15 giorni, a partire dal 7 aprile, il permanere delle misure restrittive già in vigore per il contenimento della epidemia di Covid-19. Nel provvedimento si specifica che "l'analisi dei dati a livello regionale continua a evidenziare una costante crescita del numero assoluto dei casi confermati, un elevato tasso di positività e l'incremento del numero di posti letto occupati in area medica e terapia intensiva". Sono quindi vietati gli spostamenti "per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso ... Leggi su agi (Di domenica 4 aprile 2021) AGI -al 21. Lo prevede un'ordinanza del presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, che recepisce quella del ministro della Salute del 2. L'ordinanza di Spirlì dispone per altri 15 giorni, a partire dal 7, il permanere delle misure restrittive già in vigore per il contenimento della epidemia di Covid-19. Nel provvedimento si specifica che "l'analisi dei dati a livello regionale continua a evidenziare una costante crescita del numero assoluto dei casi confermati, un elevato tasso di positività e l'incremento del numero di posti letto occupati in area medica e terapia intensiva". Sono quindi vietati gli spostamenti "per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso ...

Advertising

giusmo1 : Ultime dalla #Calabria: #Spirli’ accompagna il commissario #Figliuolo, tutto in ordine. E invece: zona rossa, pochi… - ilreventino : Covid, ufficiale: Calabria zona rossa fino al 21 aprile - achilleguerra : @robersperanza Poi dicono che non esiste il razzismo verso il Sud. Aspettavamo una risposta per sapere perchè la Ca… - CDNewsCalabria : Calabria “Zona Rossa” fino al 21 Aprile - infoitinterno : Calabria zona rossa fino al 21 aprile -