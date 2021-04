Jannik Sinner, il sogno master 1000 è rinviato: a Miami cede in due set a Hurkacz. Ma continua la crescita nel ranking mondiale (Di domenica 4 aprile 2021) Si ferma in finale l’avventura di Jannik Sinner nel torneo di Miami, primo masters 1000 della stagione. Il 19enne altoatesino – più giovane italiano ad aver mai raggiunto questo punto in un torneo di questa categoria – è uscita sconfitto contro il numero 37 del mondo Hubert Hurkacz per 7-6 6-4. Il polacco – al primo titolo 1000 – ha legittimato il suo trionfo con una maggior solidità al servizio e approfittando di qualche errore di troppo da parte di Sinner, autore comunque di una grande prova d’orgoglio, mettendo nuovamente in risalto la sua tempra da combattente. Così come era già accaduto nella semifinale di venerdì scorso contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut l’italiano parte con il freno a mano tirato. Dieci minuti e Hurkacz è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Si ferma in finale l’avventura dinel torneo di, primodella stagione. Il 19enne altoatesino – più giovane italiano ad aver mai raggiunto questo punto in un torneo di questa categoria – è uscita sconfitto contro il numero 37 del mondo Hubertper 7-6 6-4. Il polacco – al primo titolo– ha legittimato il suo trionfo con una maggior solidità al servizio e approfittando di qualche errore di troppo da parte di, autore comunque di una grande prova d’orgoglio, mettendo nuovamente in risalto la sua tempra da combattente. Così come era già accaduto nella semifinale di venerdì scorso contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut l’italiano parte con il freno a mano tirato. Dieci minuti eè ...

