Covid | oggi 18 025 nuovi casi e 326 morti Rpt

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati oggi pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. ??… - matteosalvinimi : ???????????? Dall'incontro di oggi a Budapest con il premier ungherese Viktor #Orbán e il premier polacco Mateusz… - StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - Ultron65 : RT @SkyTG24: Covid, in Lombardia 3.003 nuovi contagi su 41.537 tamponi - SkyTG24 : Covid, in Lombardia 3.003 nuovi contagi su 41.537 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sono 18.025 i contagi da Coronavirus in Italia, 4 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 326 morti. IN SICILIA. Altre 21 vittime di ...In considerazione dell'emergenza19 e quindi della necessità di evitare gli affollamenti agli sportelli delle Asl, la Giunta regionale ha deciso la proroga sino al 29 luglio 2021 , per i cittadini in possesso dell'...Da uno screening positivi undici operatori su 22 e 16 ospiti su 32 ma per fortuna, grazie al vaccino, non hanno sintomi ...I nuovi casi sono 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di resident ...