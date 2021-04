Covid, nella Bergamasca 278 nuovi positivi. In Lombardia +3.003 casi, oltre 41 mila test (Di domenica 4 aprile 2021) I dati regionali nel report del ministero della Salute, domenica 4 aprile. Il tasso di positività è al 7,2%. In leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva, calo negli altri reparti. Le vittime sono 74. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 aprile 2021) I dati regionali nel report del ministero della Salute, domenica 4 aprile. Il tasso dità è al 7,2%. In leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva, calo negli altri reparti. Le vittime sono 74.

