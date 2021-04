Covid | Locatelli | «Troppe minacce a coloro che lottano contro il Covid»

(Di domenica 4 aprile 2021) Franco, coordinatore del Cts e presidente del Css, ha rilasciato un'importante intervista al Messaggero. Lo scienziato ha spiegato che molti scienziati, decisori e anche strutture sanitarie che stanno lottandola pandemia dinel nostro Paese stanno ricevendo delleha deciso di laciare l'allarme per rendere nota questa situazione molto grave e preoccupante che interessa in primo luogo proprioche ogni giorno si impegnano per aiutare l'Italia a uscire dalla pandemia. Francoè preoccupato per lericevute da chi lottailIl coordinatore del Comitato tecinico scientifico e presidente del Consiglio superiore di ...

10.45:disegno dietro minacce? "Bisogna capire se c'è un disegno eversivo". Così il presidente del Consiglio superiore di sanità,,intervistato dal Messaggero e indignato per le ...... è il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Cts, Franco, che ..." ha ripetuto a proposito della bottiglia molotov lanciata contro un hub per i vaccini anti -...Per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli la procura fa bene ad indagare su ... città che ha sofferto particolarmente durante questi mesi di Covid in Italia. “È una città ...Franco Locatelli presidente del Consiglio superiore di sanità, è indignato per la serie di azioni criminali contro scienziati e decisori politici impegnati nel contrasto della pandemia. «Intimidazioni ...