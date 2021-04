“Amici 2021”, Celentano contro De Martino: «Meno male che hai fatto un’altra carriera» (Di domenica 4 aprile 2021) Amici 2021 serale una terza puntata di fuoco: Celentano De Martino scontro in diretta. A gran sorpresa è stato eliminato Tommaso, allievo di Alessandra Celentano, che ha avuto un duro con Stefano De Martino, giudice del talent di Maria De Filippi. Nel commentare proprio il guanto di sfida che vedeva da un lato Tommaso e dall’altro Alessandro, l’ex di Belen ha lanciato qualche frecciatina alla docente. Immediata la replica dell’insegnante di danza. leggi anche l’articolo —> Alessandra Celentano malattia, sottoposta a due interventi: «Non riuscivo più a muovermi» Celentano De Martino scontro ad “Amici 2021”, volano parole grosse: gelo al serale Alessandra ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 aprile 2021)serale una terza puntata di fuoco:Dein diretta. A gran sorpresa è stato eliminato Tommaso, allievo di Alessandra, che ha avuto un duro con Stefano De, giudice del talent di Maria De Filippi. Nel commentare proprio il guanto di sfida che vedeva da un lato Tommaso e dall’altro Alessandro, l’ex di Belen ha lanciato qualche frecciatina alla docente. Immediata la replica dell’insegnante di danza. leggi anche l’articolo —> Alessandramalattia, sottoposta a due interventi: «Non riuscivo più a muovermi»Dead “”, volano parole grosse: gelo al serale Alessandra ...

Advertising

marcotravaglio : L'EFFETTO BRIAN Giuro che non ce l’ho con Draghi. Scrivo per il suo bene, alla luce dei sondaggi che lo danno in ca… - NicolaMorra63 : Beati gli ultimi perchè saranno i primi... Ma, in Calabria, non siamo affatto gli ultimi quanto ai vaccinati nella… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - SMSNEWSOFFICIAL : AMICI: Nella terza puntata eliminati i ballerini Tommaso e Rosa - angi_audrey : RT @roller_24: #tommasostanzani ?? Amici 20, il talento di Tommaso sacrificato sull’altare del trash -