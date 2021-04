Allegri torna alla Juve? Ecco cosa filtra sul futuro del tecnico livornese (Di domenica 4 aprile 2021) Il momento difficile di Andrea Pirlo alimenta le voci di un possibile ritorno di Max Allegri: cosa filtra in merito alla vicenda La sconfitta contro il Benevento e il pareggio agguantato da Ronaldo contro il Torino, sono le due ultime istantanee della Juventus di Andrea Pirlo. I tifosi vorrebbero l’esonero del tecnico e Pirlo si gioca tanto, se non tutto, nello spareggio Champions contro il Napoli il prossimo 7 aprile. Qualora Andrea Agnelli dovesse decidere per il clamoroso cambio in corsa, torna di stretta attualità il nome di Max Allegri per un ritorno alla Continassa. Lo stesso Allegri però non sarebbe così convinto di un ritorno alla Juve per alcune divergenze con Fabio Paratici ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Il momento difficile di Andrea Pirlo alimenta le voci di un possibile ritorno di Maxin meritovicenda La sconfitta contro il Benevento e il pareggio agguantato da Ronaldo contro il Torino, sono le due ultime istantanee dellantus di Andrea Pirlo. I tifosi vorrebbero l’esonero dele Pirlo si gioca tanto, se non tutto, nello spareggio Champions contro il Napoli il prossimo 7 aprile. Qualora Andrea Agnelli dovesse decidere per il clamoroso cambio in corsa,di stretta attualità il nome di Maxper un ritornoContinassa. Lo stessoperò non sarebbe così convinto di un ritornoper alcune divergenze con Fabio Paratici ...

