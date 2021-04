Torino-Juve oggi in tv | Sky o Dazn? Orario | canale e diretta streaming

(Di sabato 3 aprile 2021) La 29^ giornata di Serie A offre nel menù della vigilia di Pasqua il derby della Mole trantus. Una sfida importante per entrambe le squadre: i bianconeri vogliono lasciarsi alle spalle le polemiche degli ultimi giorni e cercano i tre punti per consolidare la zona Champions dopo il tonfo interno con il Benevento. I granata vogliono tornare a vincere la Stracittadina per allontanare le zone calde della classifica. TV Entus è in programma, sabato 3 aprile, alle 18 e sarà visibile insuoltreché su1 (209 di Sky). SportFace.

Advertising

juventusfc : Training Center | Al lavoro verso #ToroJuve ??? - juventusfc : Merih Demiral è rientrato a Torino - - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - JaroslawTokars1 : @K_Stanowski Torino - Juve (2) - HenczelSzymon : @K_Stanowski Torino-juve 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juve

...A contro la(2 - 1 nell'aprile 2015), in un parziale completato da 22 successi bianconeri e sei pareggi. Fischio d'inizio alle 18 . Diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky)., ...Nel posticipo della 29ª giornata di Serie A, la Juventus sfida in trsferta ilnel derby della Mole. Ecco la probabile formazione di PirloIn vista della gara tra Torino e Juventus per la 29^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Pirlo Sono ufficiali i giocatori convocati da Andrea Pirlo per la sfida ...O la Juve riesce a uscire indenne vincendo le prossime due partite con Torino e Napoli, cosa estremamente difficile perché molti non sono in condizione, oppure la situazione diventa seria".