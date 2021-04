Svegliati amore mio: operai ex Ilva a rischio licenziamento per un post sui social (Di sabato 3 aprile 2021) Rischiano il licenziamento gli operai ex Ilva che hanno condiviso lo screenshot in cui si invitava a guardare Svegliati amore mio, la mini serie con Sabrina Ferilli diretta da Ricky Tognazzi. Alcuni operai ex Ilva rischiano di essere licenziati per aver condiviso sul proprio profilo Facebook un messaggio che invitava a vedere la fiction Svegliati amore mio, con protagonisti Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Secondo delle fonti sindacali quattro o cinque lavoratori dell'acciaieria ex Ilva di Taranto hanno ricevuto una contestazione disciplinare da ArcelorMittal, la multinazionale che adesso gestisce lo stabilimento, per aver condiviso il messaggio diventato virale nei giorni scorsi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) Rischiano ilgliexche hanno condiviso lo screenshot in cui si invitava a guardaremio, la mini serie con Sabrina Ferilli diretta da Ricky Tognazzi. Alcuniexrischiano di essere licenziati per aver condiviso sul proprio profilo Facebook un messaggio che invitava a vedere la fictionmio, con protagonisti Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Secondo delle fonti sindacali quattro o cinque lavoratori dell'acciaieria exdi Taranto hanno ricevuto una contestazione disciplinare da ArcelorMittal, la multinazionale che adesso gestisce lo stabilimento, per aver condiviso il messaggio diventato virale nei giorni scorsi ...

