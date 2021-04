Stefano | 13 anni | travolto dall’auto in corsa Il suo cuore si è fermato per sempre | “Troppo dolore”

(Di sabato 3 aprile 2021) Siracusa,Russo perde la vita a soli 13. Codice rosso verso l’ospedale Czzaro di Catania, ma pernulla da fare. Il ragazzino si trovava in sella alla sua bici quando è statoda un’auto. Il tredicenne si trovava a Lentini, in provincia di Siracusa, quando una Renault guidata da un uomo di 60l’ha investito. Il giovane frequentava la seconda media all’Istituto comprensivo Pirandello di Carlentini. Un intervento chirurgico molto delicato ma le ferite riportate in seguito all’incidente erano talmente gravi e profonde da non concedere alcuno scampo. Un vuoto incolmabile nella vita dei genitori del ragazzo che hanno dato l’assenso all’espianto degli organi. E dal gruppo Agesci Lentini 1 della chiesa Sant’Alfio di Lentini arriva il messaggio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Stefano anni

