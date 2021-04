"Sembra la Juve di Maifredi": social scatenati (Di sabato 3 aprile 2021) La Juventus non va oltre il 2 - 2 nel derby contro il Torino. Pesano gli errori di Szczesny e Kulusevski e sui social è pioggia di meme su Pirlo e la sua squadra. Ecco quelli più divertenti Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Lantus non va oltre il 2 - 2 nel derby contro il Torino. Pesano gli errori di Szczesny e Kulusevski e suiè pioggia di meme su Pirlo e la sua squadra. Ecco quelli più divertenti

Advertising

gobbo_di : RT @_ThousandN: Questa Juve sembra il Newcastle, con Ronaldo sfruttato come fosse Alan Shearer. #ToroJuve #jvtblive - bino1762 : Pirlo sembra in trans. Ripete sempre le stesse parole. Tutto precipita e lui sempre uguale.#Juve - Freddyascott : @Kingsamuel111 Problema e’ che sembra che l’arroganza sia talmente tanta che si vuole rischiare addirittura l’europ… - animarossonera : @MarcoR222 @tcarapezza Senza offesa sembra che viene da un'altro pianeta. Lei crede davvero che la Juve rimanga fuori dalla Champions ??????. - cecchiniluciano : @ClaudioZuliani @Cristiano Non sembra neanche la Juve, si fanno i goal da soli -