Sassuolo-Roma 3 aprile ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - DiMarzio : #Sassuolo, #DeZerbi spiega la scelta di escludere i nazionali italiani contro la #Roma - FeloKamo : 12.30 Milan - Sampdoria (3-0) 15.00 Napoli - Crotone (4-0) 15.00 Atalanta - Udinese (5-0) 15.00 Sassuolo - Roma (2-… - MartinGottschaR : 2/2 @TV2PLAY: ???? 14.00: Granada - Villarreal ???? 15.00: Atalanta - Udinese ???? 15.00: Cagliari - Verona ???? 15.00: Sa… - yebonavits : @capuanogio Sassuolo e Roma pronti a dare una mano -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Roma

... a - 2 dalla Sampdoria e a - 5 dallacapolista, che poche settimane fa era stata agganciata al primo posto proprio dai nerazzurri. Diretta/Torino Primavera (risultato finale 1 - 0): la ...PROBABILI FORMAZIONI: CHI IN CAMPO OGGI? Spazio ora alle probabili formazioni di, match della 29giornata della Serie A che pure ci farà compagnia oggi alle ore 15.00 tra le mura del Mapei ...I precedenti dicono che dal 2014, anno del primo confronto tra le due squadre al Mapei Stadium, il Sassuolo ha battuto la Roma in casa soltanto una volta nel 4-2 del febbraio 2020. I giallorossi però ...Nel pomeriggio, la Roma torna a parlare spagnolo. Quattro in campo (Pau Lopez, Pedro, Carles Perez e Mayoral) più Pastore, che spagnolo non è ma comunque ha lo stesso idioma. L’argentino spera di ...