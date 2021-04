Rt sotto a 1. Da martedì tornano in arancione Veneto, Trento e Marche (Di sabato 3 aprile 2021) L'indice di contagiosità scende sotto la soglia critica. Resta però alto il numero dei decessi: 481. Preoccupano in molte Regioni le strutture sanitarie, soprattutto l'alto numero delle terapie ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 aprile 2021) L'indice di contagiosità scendela soglia critica. Resta però alto il numero dei decessi: 481. Preoccupano in molte Regioni le strutture sanitarie, soprattutto l'alto numero delle terapie ...

Advertising

13mari81 : @guarnieribe Sotto Pasqua sostituiamo con la Pastiera, ma da martedì riprendiamo. Daje sempre. ?? - Letizia58017018 : @AndreaMazzara9 Visto che mi è successa una cosa del genere io non ho fiducia degli estranei..passavo davanti a un… - SoniaOranges : Monitoraggio, l'Rt scende sotto 1, Da martedì Veneto, Provincia di Trento e Marche in arancione - GEFCF72 : @capricorn1810 Certamente si da martedì 13. Ma se scenario da 2 passasse a 3 con incidenza sotto i 250.... Ripart… - LucaLucaf20 : RT @Contornidinoir: Cari amici, vi diamo appuntamento per martedì 6 aprile, alle 19, sulla pagina FB di Contorni di noir, in compagnia di V… -

Ultime Notizie dalla rete : sotto martedì Rt sotto a 1. Da martedì tornano in arancione Veneto, Trento e Marche L'indice di contagiosità scende sotto la soglia critica. Resta però alto il numero dei decessi: 481. Preoccupano in molte Regioni le strutture sanitarie, soprattutto l'alto numero delle terapie intensive ...

Covid, ultime notizie. Vacanze pasquali, Italia in zona rossa fino a lunedì. L'Olanda sospende AstraZeneca per non sprecare dosi Da martedì Veneto, Marche e Trento in arancione " A partire da martedì 6 aprile le regioni Marche e ... L'indice di contagio questa settimana è sceso a 0,98, sotto la soglia dell'1, contro l'1,08 della ...

Zona gialla in Lombardia, Lazio e Piemonte? «Dati buoni, Rt sotto a 1» Corriere della Sera L'indice di contagiosità scendela soglia critica. Resta però alto il numero dei decessi: 481. Preoccupano in molte Regioni le strutture sanitarie, soprattutto l'alto numero delle terapie intensive ...DaVeneto, Marche e Trento in arancione " A partire da6 aprile le regioni Marche e ... L'indice di contagio questa settimana è sceso a 0,98,la soglia dell'1, contro l'1,08 della ...