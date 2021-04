Oddworld | Soulstorm tra upgrade gratis a PS5 | requisiti di sistema PC e nuovo video gameplay

(Di sabato 3 aprile 2021)Inhabitants ha condiviso, poco fa, una serie di mini-, nei quali vengono illustrate le feature chiave di, l'ultimo capitolo della serie con protagonista Abe. In aggiunta a questi, visibili in fondo alla notizia, gli sviluppatori hanno svelato anche idiminimi e raccomandati per la versione PC e spiegato, nel dettaglio, il funzionamento dell'gratuito da PS4 a PS5. Innanzitutto, riportiamo qui di seguito idiPC: Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : Oddworld: Soulstorm, upgrade PS5 e requisiti di sistema PC spiegati dagli sviluppatori - Eurogamer_it : #OddworldSoulstorm, upgrade PS5 e requisiti di sistema PC spiegati dagli sviluppatori. - Multiplayerit : Oddworld: Soulstorm su PS Plus solo in versione PS5, annunciati i requisiti PC - Multiplayerit : Oddworld: Soulstorm, quattro nuovi video illustrano le caratteristiche del gioco - top10games_it : Novità #9: Oddworld: Soulstorm D1 Version PS5 - Special - editore Microids EUR 49.99 -

Ultime Notizie dalla rete : Oddworld Soulstorm

Inhabitants ha condiviso, poco fa, una serie di mini - video gameplay, nei quali vengono illustrate le feature chiave di, l'ultimo capitolo della serie con protagonista Abe. In aggiunta a questi video, visibili in fondo alla notizia, gli sviluppatori hanno svelato anche i requisiti di sistema minimi ..., la nuova fatica diInhabitans , è ormai pronto a uscire, con l'arrivo del titolo previsto per il prossimo 6 aprile 2021 su tutte le principali piattaforme. Abe tornerà ...Torna la rubrica mensile sui videogiochi gratuiti in uscita sulle varie piattaforme gaming. Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo!Shanghai Tianshu Intellectual Semiconductor Co. (Tianshu Zhixin) è quasi pronta a commercializzare un acceleratore GPGPU per cloud e HPC basato su una GPU a 7 nanometri denominata Big Island. Affianca ...