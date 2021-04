LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: Sam Lowes piazza la pole davanti a Gardner e Bezzecchi! (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 18.11 La DIRETTA LIVE si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata dalla redazione di OA Sport! 18.10 Sarà quindi Sam Lowes domani a scattare davanti a tutti in griglia con i due grandi rivali Gardner e Bezzecchi in prima fila. 18.08 Gli altri italiani: 11° Manzi, 13° Bulega, 18° Vietti. 18.07 Ancora una pole per Sam Lowes! 1:59.055! Bezzecchi terzo, Di Giannantonio settimo 1 22 S. Lowes 1:59.055 2 87 R. Gardner +0.137 3 72 M. BEZZECCHI +0.272 4 25 R. FERNANDEZ +0.386 5 96 J. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 18.11 Lasi chiude qui. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata dalla redazione di OA Sport! 18.10 Sarà quindi Samdomani a scattarea tutti in griglia con i due grandi rivalie Bezzecchi in prima fila. 18.08 Gli altri italiani: 11° Manzi, 13° Bulega, 18° Vietti. 18.07 Ancora unaper Sam! 1:59.055! Bezzecchi terzo, Di Giannantonio settimo 1 22 S.1:59.055 2 87 R.+0.137 3 72 M. BEZZECCHI +0.272 4 25 R. FERNANDEZ +0.386 5 96 J. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Doha 2021 in DIRETTA: scattano le qualifiche chi centrerà la pole a Losail? - #Moto2 #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Doha 2021 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche si inizia con 5 italiani nella Q1 - #Moto2… - OA_Sport : LIVE #Moto2, #DohaGP 2021 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche, si inizia con 5 italiani nella Q1 #Lowes… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar 2 FP3: vento e sabbia protagonisti, Lowes il più veloce - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Qatar 2 FP3: vento e sabbia protagonisti, Lowes il più veloce - -