Isola dei Famosi, Elisa Isoardi contro Gilles Rocca: “Non lo sopporto ha atteggiamenti forti” (Di sabato 3 aprile 2021) Elisa Isoardi si scaglia contro Gilles Rocca Nel daytime de L’Isola dei Famosi 15 andato in onda venerdì su Canale 5 i telespettatori hanno avuto modo di vedere ciò che è successo nel sesto appuntamento con Ilary Blasi e la squadra d’opinionisti. In quell’occasione si è parlato molto dell’acceso confronto che Gilles Rocca, già in lite con Awed, ha avuto con Daniela Martani. E dalla parte della vegana si è schierata l’ex conduttrice Rai Elisa Isoardi. Infatti, durante il suo confessionale la professionista cuneese si è sfogata contro il vincitore di Ballando con le Stelle 2021, colpevole secondo lei di avere degli atteggiamenti molto duri. “A volte ha ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 3 aprile 2021)si scagliaNel daytime de L’dei15 andato in onda venerdì su Canale 5 i telespettatori hanno avuto modo di vedere ciò che è successo nel sesto appuntamento con Ilary Blasi e la squadra d’opinionisti. In quell’occasione si è parlato molto dell’acceso confronto che, già in lite con Awed, ha avuto con Daniela Martani. E dalla parte della vegana si è schierata l’ex conduttrice Rai. Infatti, durante il suo confessionale la professionista cuneese si è sfogatail vincitore di Ballando con le Stelle 2021, colpevole secondo lei di avere deglimolto duri. “A volte ha ...

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - MediasetPlay : Da Francesco Oppini faccia a faccia con una delle sue amate 'ratte' al delirio di commenti sui social! Rivedi la p… - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - IsolaDeiFamosi : Io m'immagino qualcuno con le bamboline dei naufraghi che gli fa tipo il rito voodoo. #Isola ?? - CPapasergio : ' let there be songs to fill the air '?????? #sabatosanto #SaturdayVibes Isola dei Pescatori vista da Baveno Lago M… -