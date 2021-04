Griglia di partenza MotoGP, GP Doha 2021: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 3 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 ha appena visto andare in scena la Q1 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Doha: si corre a Losail dove, da pochi minuti è scattato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 4 aprile. La prima pole stagionale è della Ducati di Francesco Bagnaia, che firma 1’52?772, ma si comporta benissimo Valentino Rossi, quarto a 0?342, il quale scatterà dalla seconda fila. Settimo Franco Morbidelli, 13° Enea Bastianini, 18° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori. Griglia DI partenza GP Doha MotoGP 2021 1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 355.2 1’52.772 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 350.6 1’53.038 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Il Motomondialeha appena visto andare in scena la Q1 delleufficiali delladel GP di: si corre a Losail dove, da pochi minuti è scattato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 4 aprile. La prima pole stagionale è della Ducati di Francesco Bagnaia, che firma 1’52?772, ma si comporta benissimo Valentino Rossi, quarto a 0?342, il quale scatterà dalla seconda fila. Settimo Franco Morbidelli, 13° Enea Bastianini, 18° Luca Marini, 20° Danilo Petrucci, 22° Lorenzo Savadori.DIGP1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 355.2 1’52.772 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYamaha 350.6 1’53.038 ...

Advertising

sportface2016 : Griglia di partenza #MotoGP #DohaGP 2021: risultati qualifiche, #Rossi eliminato in Q1 - sportface2016 : Griglia di partenza #Moto2 #DohaGP 2021: risultati qualifiche, ancora #Lowes in pole - coccodrillo21 : RT @SkyRacingTeam: ?? #Moto2 in pista, negli ultimi 15’ si decide la griglia di partenza del #DohaGP! ?? Occhi puntati su #CelestinoVietti &… - sportli26181512 : MotoGP, GP Doha: le qualifiche e la pole in diretta live: Si decide la griglia di partenza del secondo GP della sta… - SkyRacingTeam : ?? #Moto2 in pista, negli ultimi 15’ si decide la griglia di partenza del #DohaGP! ?? Occhi puntati su… -